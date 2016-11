20.000 Menschen demonstrieren in Köln gegen Erdogan

Etwa 20.000 Alewiten und Kurden haben am Samstag in Köln gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Sie warfen dem Staatspräsidenten Willkür und die Missachtung fundamentaler rechtsstaatlicher Prinzipien vor. An die Bundesregierung sowie die Europäische Union appellierten...