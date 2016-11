Grüner Bundesparteitag will Sondersteuer für Superreiche

Die Grünen wollen eine Vermögenssteuer für „Superreiche“ einführen. Das entschieden die Delegierten auf einem Bundesparteitag am Samstag in Münster. Mit der „ergiebigen“ Steuer solle die soziale Spaltung der Gesellschaft gebremst werden, heißt es in dem am Samstag vom Parteitag verabschiedeten...