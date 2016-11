Krisenstab tagt wegen Vogelgrippe-Erreger H5N8

Berlin Angesichts der Ausbreitung der Vogelgrippe-Epidemie hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt den Zentralen Krisenstab Tierseuchen einberufen. Dieser werde am Nachmittag zusammenkommen. Vorher war bekanntgeworden, dass sich der Verdacht auf das hochansteckende H5N8-Virus auch auf einem Hühnerhof im Landkreis Vorpommern-Greifswald bestätigt hat. Die Behörden reagieren mit einer Ausweitung der Stallpflicht-Zonen vor allem in der Nähe von Seen und Flüssen. Damit soll verhindert werden, dass der Virustyp von Wildvögeln auf Geflügel in Zuchtbetrieben übertragen wird.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder