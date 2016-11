Grüne wollen neues Grundsatzprogramm bis 2020

Münster Die Grünen wollen bis zum 40. Geburtstag der Partei im Jahr 2020 ein neues Grundsatzprogramm ausarbeiten. Die Delegierten des Bundesparteitags in Münster beauftragten am Abend offiziell den Parteivorstand, den Prozess im kommenden Jahr anzustoßen. Der Europa-Abgeordnete und frühere Parteichef Reinhard Bütikofer sagte, das bisherige Grundsatzprogramm stamme aus dem Jahr 2002 und sei nicht mehr zeitgemäß - etwa, was die Bürgerrechte im digitalen Zeitalter angehe.

