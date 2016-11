Aleviten und Kurden demonstrieren in Köln gegen Erdogan

Köln Bis zu 30 000 Aleviten und Kurden wollen heute in Köln gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstrieren. Am vergangenen Samstag waren in Köln bereits etwa 6500 Kurden gegen die Festnahme führender kurdischer Politiker in der Türkei auf die Straße gegangen - mit Transparenten wie "Terrorist Erdogan" und "Erdogan Faschist". Die Aleviten sind in der Türkei mit schätzungsweise 20 Millionen Gläubigen nach den Sunniten die zweitgrößte islamische Religionsgemeinschaft.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder