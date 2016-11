Münster Die Grünen wollen im Bundestagswahlkampf für ein starkes und demokratisches Europa werben. "Nur gemeinsam und europäisch können wir unsere Lebensgrundlagen schützen, die Globalisierung gestalten und Frieden sichern", heißt es in einem Leitantrag des Bundesvorstands, den die Delegierten des Bundesparteitags in Münster am Abend mit großer Mehrheit annahmen. Die EU müsse aber "demokratischer, sozialer und ökologischer" werden.

