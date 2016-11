Arzneitests mit Demenzkranken – Das müssen Sie wissen

Es ist eine umstrittene Entscheidung, die der Bundestag am Freitag getroffen hat: Forschung an schwer demenzkranken Menschen soll in Zukunft unter bestimmten Bedingungen möglich sein. Mit 357 zu 164 Stimmen bei 21 Enthaltungen beschlossen die Abgeordneten eine Änderung des Arzneimittelgesetzes. Sie...