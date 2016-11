Massive Kritik im Bundestag an Erdogan - Steinmeier in der Türkei

Berlin Deutschland will sich trotz der jüngsten Verhaftungswelle gegen Oppositionsabgeordnete und Journalisten wieder um engere Kontakte zur Türkei bemühen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier fliegt dazu kommende Woche erstmals seit dem Putschversuch nach Ankara. Im Bundestag gab es von allen Parteien Kritik am Vorgehen des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Steinmeier machte deutlich, dass die Bundesregierung mit Erdogans Politik nicht einverstanden ist. Die Türkei stehe heute an einer "Wegscheide", ob sie sich weiter in Richtung Demokratie entwickele oder nicht.