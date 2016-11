Steinmeier nächste Woche wieder in der Türkei

Berlin Außenminister Frank-Walter Steinmeier fliegt nächste Woche zum ersten Mal seit dem gescheiterten Putschversuch Mitte Juli zu einem Besuch in die Türkei. Dies kündigte er in einer Aktuellen Stunde des Bundestags an. Das Verhältnis zwischen beiden Staaten ist wegen verschiedener Themen erheblich belastet, insbesondere wegen des Vorgehens von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gegen die Opposition. Steinmeier will sich am Dienstag zu Gesprächen in der Hauptstadt Ankara aufhalten. Die Reise war seit längerer Zeit erwartet worden.

