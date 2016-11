Pogromnacht: Nazis listen jüdischen Geschäfte auf

Foto: dpa Picture-Alliance / Jens-Ulrich Koch / picture alliance / dpa

Neonazis haben in einer Karte etliche jüdische Einrichtungen und Geschäfte in Berlin aufgelistet. „Juden unter uns!“, schrieb die Gruppe in einem Facebook-Beitrag dazu. Foto: dpa Picture-Alliance / Jens-Ulrich Koch / picture alliance / dpa