Obama empfängt Trump im Weißen Haus

Washington Nach der US-Präsidentenwahl empfängt Amtsinhaber Barack Obama heute erstmals seinen Nachfolger Donald Trump. Er lud den New Yorker Milliardär ins Weiße Haus ein. Obama sagte, ihm sei sehr an einer friedlichen Übergabe der Macht gelegen. Er gratulierte seinem Nachfolger. Tausende Menschen gingen derweil in mehreren US-Städten auf die Straßen. In New York protestierte am Abend eine große Menschenmenge mit der Parole "Nicht mein Präsident!" gegen den zukünftigen US-Präsidenten.

