Würzburg Die Deutsche Rentenversicherung Bund will am Vormittag ihr Prognose für die Entwicklung der Renten im kommenden Jahr bekanntgeben. Es wird erwartet, dass die Renten nicht mehr so stark steigen wie in diesem Jahr. Mit 4,25 Prozent im Westen und 5,95 Prozent im Osten waren sie Mitte des Jahres so stark gestiegen wie seit 23 Jahren nicht mehr. Der Hauptgrund für die günstige Rentenentwicklung ist vor allem die gute Beschäftigungslage.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder