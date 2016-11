Unterlegene Clinton ruft zum Zusammenhalt auf

New York In einer sehr emotionalen Rede hat Hillary Clinton dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump ihre Zusammenarbeit zum Wohle der USA angeboten. Natürlich sei das Wahlergebnis nicht das erwünschte, sagte die unterlegene Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten in New York. Das sei sehr schmerzhaft, und das werde es lange bleiben. Es tue ihr leid, dass sie diese Wahl nicht gewinnen konnten für die Werte und Visionen, die sie für das Land teilten. Doch es gehe nicht um sie, sondern um das Land, sagte Clinton. Amerika sei tiefer gespalten, als sie selbst angenommen habe.

