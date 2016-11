UN-Chef Ban gratuliert Donald Trump zum Wahlsieg

New York UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat Donald Trump zum Sieg bei der Präsidentenwahl in den USA gratuliert. Nach einem hart umkämpften und oft spaltenden Wahlkampf lohne es, daran zu erinnern und sich neu bewusst zu machen, dass die Einigkeit in Vielfalt in den Vereinigten Staaten eine der größten Stärken des Landes sei. Er rufe alle Amerikaner dazu auf, diesem Geist treu zu bleiben. Die Vereinten Nationen erwarteten von den USA, dass sie sich auch weiterhin an internationale Kooperationen halten und unter anderem den Kampf gegen den Klimawandel und die Stärkung der Menschenrechte vorantreiben.

