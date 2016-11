Trump: "Wir werden alle zusammenkommen"

New York Donald Trump hat in seinem ersten Tweet seit seiner Wahl zum US-Präsidenten erneut zur Einheit aufgerufen: "Wir werden alle zusammenkommen wie nie zuvor", schrieb er. Sein Profil trägt mittlerweile den Zusatz "gewählter Präsident der Vereinigten Staaten". Zuletzt hatte es Berichte gegeben, Trump habe das Tweeten an den letzten Wahlkampf-Tagen komplett seinen Mitarbeitern überlassen. Laut "New York Times" dementierte er das. Präsident Barack Obama hatte zuvor gesagt: Wenn jemand nicht mit einem Twitter-Konto umgehen könne, könne er nicht mit Atomcodes umgehen.

