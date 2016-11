Mutmaßlicher IS-Islamist Abu Walaa in Untersuchungshaft

Einen Tag nach seiner Festnahme ist der mutmaßliche Top-Islamist Abu Walaa in Untersuchungshaft genommen worden. Das sagte am Mittwoch ein Sprecher der Bundesanwaltschaft nach der Anhörung vor dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe. Ob sich der Beschuldigte zur Sache...