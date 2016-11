Terminator Donald Trump ist im Oval Office angekommen

New York Donald Trump hat es geschafft. Gegen alle Prognosen ist er der 45. Präsident der USA. Nun wird die Welt genau beobachten, was er macht.

Wenn Donald Trump in den vergangenen 17 Monaten seine Wahlkampfveranstaltungen ausklingen ließ, dann so: Die Rolling Stones spielten aus der Konserve „You Can’t Always Get What You Want”. Gestern nicht.

Als der 70-Jährige am Dienstagabend im großen Ballsaal des Hilton-Hotels in Midtown Manhattan im Tross seiner miteinander um die Wette strahlenden Familie ins Scheinwerferlicht trat, hatte er bekommen, was er wollte. Er ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Trump trotzte den Vorhersagen

Gegen alle Meinungsforscher, die noch vor wenigen Stunden seiner Widersacherin Hillary Clinton die größeren Sieg-Optionen ausrechneten.

Gegen alle Warnungen des militärisch-politisch-konservativen Komplexes, der Amerika und die Welt mit einem Trump im Weißen Haus schwere Turbulenzen prophezeit.

Gegen alle Erfahrung, die in den vergangenen 150 Jahren in den USA Radikale vom höchsten Staatsamt in letzter Minute ferngehalten hat.

Anfangs nahm ihn keiner ernst

Donald Trump war stärker. Jetzt steht er im Hilton. Da, wo schon John F. Kennedy am Wahlabend den Applaus entgegennahm. Und seine Fans kriegen sich vor Begeisterung nicht mehr ein. „Ich hab’s euch doch gesagt“, sagt Trump. Hillary Clinton, seine Rivalin? Geschichte. Ausrangiert von einem Außenseiter wie er außenseitiger nie war.

1 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Er will Amerika wieder groß machen. Und reich. Und das Militär „mächtig, unglaublich“: Der milliardenschwere Bauunternehmer Donald Trump ist am 9. November 2016 zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Lange hatten ihm Polit-Experten keine großen Chancen eingeräumt, doch der 70-Jährige schlug im Vorwahlkampf alle republikanischen Konkurrenten aus dem Rennen. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Groß ist gut, und Wohlstand ist Erfolg: Dieses Denken ist Donald Trump gewohnt. Schließlich hat er sich selbst ein riesiges Firmenimperium geschaffen. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein „Es wird so gut werden“, hat er einem Moderator des Fernsehsenders NBC versprochen. „In vier Jahren werden Sie mich interviewen und Sie werden sagen: Sie haben einen tollen Job gemacht, Mister President.“ Das ist Originalton des Republikaners Trump, wenn er einen seiner maßvolleren Momente hat. Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



5 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Sonst klingt das so: „Ich werde der beste Präsident in Sachen Arbeitsplätze sein, den Gott erschaffen hat.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein „The Donald“ – der Spitzname für das Alphatier – war noch nie für Bescheidenheit bekannt. Nicht umsonst hat es der Mann mit der berühmten blonden Föhnfrisur als Immobilienmogul und TV-Reality-Star zum Multimilliardär gebracht. Gern und oft rühmt er sich selbst als jemand, bei dem man weiß, woran man ist. Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Dazu gehört dieser Satz: „Ich bin gut.“ Foto: imago/UPI Photo Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Dass Großspurigkeit zu seinem Markenzeichen geworden ist, stört Trump nicht. Sie sichert ihm die Aufmerksamkeit, die er will. Auch im Rennen ums Weiße Haus, bei dem ihn seine Tochter Ivanka (l.) und seine Frau Melania (r.) selbstredend unterstützen. Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Und so tönt und holzt der Ex-Demokrat, Ex-Unabhängige und Ex-Präsidentschaftsbewerber der Reform Party jetzt als rechtskonservativer Populist um sich. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



10 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Die Medien sind fassungslos – und fasziniert zugleich. Trump sei größenwahnsinnig, heißt es in Kommentaren. Ein Napoleon. Der Putin Amerikas. Ein Clown. Vulgär. Grell. Aber kein Sender will und kann an ihm vorbei. Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Dieser Mann kenne keine Grenzen, schreibt da nicht nur das konservative „National Journal“. Aber trotz aller harschen Urteile würde niemand Trump absprechen, dass er einen scharfen Verstand und unternehmerische Gewitztheit besitzt. Seine Karriere spricht für sich. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Geboren wurde Trump am 14. Juni 1946 in New York als viertes von fünf Kindern der Eheleute Frederick und Mary Trump. Donald war schon als Junge selbstbewusst und nicht leicht zu zähmen. So schickten ihn die Eltern mit 13 auf eine Militärakademie. Dort glänzte er, studierte dann an der Fordham University und University of Pennsylvania und machte seinen Wirtschaftsabschluss. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Vater Fred Trump, Sohn des 1885 aus dem pfälzischen Kallstadt in die USA eingewanderten Friedrich Trump, verdiente selber in der Baubranche Millionen, und Donald stieg nach dem Studium in das Geschäft ein, das Großvater Friedrich und seine Frau Elizabeth gegründet hatten. Foto: GettyImages Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein 1974 wurde Donald Trump Präsident des Unternehmens, das er in Trump Organization umbenannte. Es folgten Investitionen in diverse Hotels, Casinos und Luxus-Apartment-Gebäude. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



15 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Zusätzlich reich machten ihn Rechte an Miss-Wahlen (Trump zeigt sich hier 2013 mit diversen Missen im Trump Tower in New York City), seine Rolle in der TV-Reality-Show „The Apprentice“, aus der später die Serie „The Celebrity Apprentice“ erwächst. Dazu kommen ... Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein ... mehrere Biografien und eigene Möbel- und Modemarken. Aber es lief... Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein ...nicht alles glatt: In vier Fällen musste er Insolvenz anmelden, konnte jedoch jedes Mal erfolgreich umstrukturieren. Foto: imago/UPI Photo Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Das Magazin „Forbes“ siedelt sein Vermögen bei vier Milliarden Dollar an, er selbst sagt, er besitze mehr als zehn Milliarden Dollar. Laut Teilen einer Steuererklärung Trumps, die die „New York Times“ veröffentlichte, gab Trump 1995 einen Verlust von knapp einer Milliarde Dollar an, was ihn für bis zu 18 Jahre von Steuern befreit hätte. Entgegen der Gepflogenheit amerikanischer Präsidentschaftskandidaten, ihre Steuererklärungen zugänglich zu machen, hat Donald Trump freiwillig noch keine Dokumente veröffentlicht. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Auch Trumps drei Ehen mit glamourösen Frauen und die bisher zwei Scheidungen sorgten für Schlagzeilen. 1977 heiratete er das tschechische Model Ivana Zelnickova – die Ehe hielt nicht, aber sie schafften es zusammen ins New Yorker Wachsfigurenkabinett. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



20 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Mit Ivana hat Trump drei Kinder: Ivanka, heute Ex-Model und Geschäftsfrau, und die Söhne Donald junior und Eric. Nach einer von spektakulären Kontroversen begleiteten Trennung und Scheidung von Ivana ... Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein ... ehelichte Trump 1993 die Schauspielerin Marla Maples, mit der er vorher eine lange Affäre hatte. Foto: GettyImages Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Mit Marla Maples hat Trump die Tochter Tiffany. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein 1997 ging auch diese Verbindung in die Brüche. Ehefrau Nummer 3... Foto: imago/Levine-Roberts Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein ... wurde 2005 das slowenische Model Melania Knauss. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



25 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Mit dem gemeinsamen Sohn Barron begleitete Melania Donald Trump zur Enthüllung seines Sterns auf Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Foto: imago/UPI Photo Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Als Donald Trump Melania vor den Traualtar führte, gehörte Hillary Clinton zu den Gästen, heute demokratische Präsidentschaftskandidatin. Einst von Trump hochgelobt, auch noch als Außenministerin, hat er heute nur Schlechtes über sie zu sagen. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Auch das ist augenfällig an Trump: Er hat seine Meinungen oft und krass geändert. Abtreibung, Steuern, Gesundheitsreform oder Waffengesetze – manchmal klang Trump eher wie ein Liberaler als wie der Erzkonservative, der er heute sein will. Foto: imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Der Golfspieler und ... Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein ... Ehrendoktor der Robert Gordon Universität im schottischen Aberdeen beeindruckt seine Anhänger mit seinen markigen Sprüchen. Viele Experten sehen in ihm allerdings eine große Gefahr. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



30 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Trump ist einfach Trump. Auf Nachfragen geht er oberflächlich ein – dann ist er rasch wieder bei seinem Lieblingsthema: ihm selbst. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein So will er eine wirklich „schöne Mauer“ an der Grenze zu Mexiko bauen lassen, um die illegalen Einwanderer fernzuhalten. „Wenn man sie Trump-Mauer nennt, muss sie schön sein“, sagt er. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 32 Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein Er hat alle Skandale im Wahlkampf überstanden. Am 9. November hat Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen und ist somit zum Nachfolger Barack Obamas gewählt. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Als Donald J. Trump, der mit den goldenen Löffeln im Mund geborene Nachfahre wackerer Einwanderer aus Kallstadt in der Pfalz, im Juni 2015 auf der Rolltreppe seines glitzernden Wolkenkratzers an der Fifth Avenue ins Erdgeschoss fuhr, um dort zu verkünden, dass er seinen Hut in den Ring werfe, nahm ihn kaum jemand ernst.

Seine Anhänger tun alles für ihn

Die Satirezeitung „The Onion“ presste die Vergeblichkeit seines Tuns in einen bösen Slogan „Ich mache das von nun an alle vier Jahre, bis ich sterbe.“ Den Zwiebel-Leuten gehen heute die Tränen. Präsident Trump lebt. Er hat es allen gezeigt.

Der eigenen Partei hat er sich genähert wie ein Pirat einem arglos in der Lagune dümpelnden Dreimaster. Als die 16 Crew-Mitglieder, die Rivalen im Vorwahlkampf, von Bord geekelt waren, übernahm Trump das Ruder. Sein Zickzack-Kurs, ein Gemisch aus Verschwörungstheorie, Fremdenfeindlichkeit, Isolationismus und Demagogie, verursachte den Parteigranden Übelkeit. Aber da war Trump längst am Horizont verschwunden. Wissend, dass seine Anhänger für ihn über jede Planke gehen würden.

Weltinnenpolitik in 140 Zeichen

Die Medien hat sich Donald Trump mit einer Chuzpe Untertan gemacht, die noch auf Jahre die Publizistik-Lehrstühle beschäftigen wird. Obwohl er das Gros der Berichterstatter tagein, tagaus als verlogenes Pack abkanzelte, warfen ihm CNN, Fox News, NBC & Co. Sendeminuten im Gegenwert von über zwei Milliarden Dollar hinterher. Überprüfung? Recherche? Mangelware.

Den Rest der Wähleransprache erledigte der zum Stammeln neigende Unternehmer über Twitter. Weltinnenpolitik in 140 Zeichen. 13 Millionen Anhänger lasen es jeden Tag mit Wonne. „Believe me.“

In seiner Liga werden Fouls nicht bestraft

Niemand hielt ihn auf. Nichts konnte seine Unterstützer ins Grübeln bringen. Nicht die ungezählten Enthüllungen, Lügen und Fehltritte. Nicht die Tatsache, dass sich Hunderte renommierte Politiker aller Lager, Wirtschaftsbosse, Showstars, Schriftsteller, 60 ehrbare Zeitungen, ja sogar der Papst, in Wort und Schrift gegen ihn stellten. An Teflon-Trump blieb nichts hängen.

Der Kandidat spielte in einer Liga, die Fouls belohnt, nicht straft. Je größer der Protest gegen ihn, desto höher in Trumps Wagenburg die Zinnen. Seine glühendsten Fans sehen in ihm einen Robin Hood in Nadelstreifen. Einer, der Washington und Wall Street die Dollars abknöpft und sie wie Manna über den amerikanischen Geisterstädten der Globalisierung niederregnen lässt.

Jetzt muss Trump liefern

Welchen Donald Trump Amerika und die Welt ab morgen erleben werden, ist aber nicht ausgemacht. Sein Sternkreiszeichen müsste eigentlich das Chamäleon sein. Mittags das Gegenteil von dem zu behaupten, was man morgens gesagt hat, um es abends auf die Spitze zu treiben, das ist seit Jahrzehnten seine Masche.

1 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Der Milliardär Donald Trump ist der Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner. Bei vielem, was der Immobilien-Tycoon von sich gibt, glauben Beobachter, sie hätten nicht richtig gehört – nicht selten auch seine Partei-Kollegen. Hier eine Auswahl der schlimmsten Sprüche Donald Trumps. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Für die größte Aufregung hat im Wahlkampf ein Video-Mitschnitt aus dem Jahr 2005 gesorgt. Darauf ist zu hören, wie Donald Trump sich extrem vulgär und sexistisch über Frauen äußert. Kurz vor dem Zusammentreffen mit einer Schauspielerin sagt er zu einem TV-Moderator: „Ich sollte besser ein paar TicTacs nehmen, nur falls ich sie küsse. Weißt du, Schönheit zieht mich automatisch an. Ich fange einfach an, sie zu küssen. (...) Ich warte gar nicht ab. Und wenn du ein Star bist, lassen sie dich das machen. Sie lassen dich alles machen. Du kannst ihnen zwischen die Beine greifen, du kannst einfach alles machen.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Es ist nur eins von vielen unverschämten Zitaten. Donald Trump über seine Popularität: „Ich könnte mitten auf der 5th Avenue stehen und auf jemanden schießen, und ich würde trotzdem keine Wähler verlieren.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump ist dafür, Muslimen die Einreise in die USA zu verwehren: „Bis wir dieses Problem eingrenzen können und dieses Problem verstehen können – und die gefährliche Bedrohung, die davon ausgeht – kann unser Land nicht das Opfer von abscheulichen Angriffen durch Menschen sein, die nur an den Dschihad glauben.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



5 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump zum angeblichen Jubel von Muslimen nach den Anschlägen vom 11. September 2001: „Ich habe in Jersey City, in New Jersey beobachtet, wie Tausende und Tausende jubelten, als das Gebäude zusammenstürzte.“ Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump über mexikanische Immigranten: „Wenn Mexiko seine Leute schickt, schicken sie nicht ihre besten ... Sie schicken Leute, die eine Menge Probleme haben, und sie bringen die Probleme zu uns. Sie bringen Drogen. Sie bringen Verbrechen. Sie sind Vergewaltiger. Und manche, nehme ich an, sind gute Leute.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Diese Litanei wiederholt der 70-Jährige gern: „Wir müssen Recht und Ordnung zurückbringen. (...) Illegale Migranten haben Waffen, und sie erschießen Leute.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump zu seinem Plan, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen: „Wir müssen mit dem Bau einer Mauer anfangen. Einer großen, schönen, mächtigen Mauer ... Keiner baut Mauern besser als ich, glaubt mir ... Sie kann ein Tor haben, sie kann eine Tür haben. Wir lassen Leute legal hinein. Mexiko muss für die Mauer bezahlen.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump in einer TV-Debatte auf die Frage, wie er im Fall seiner Wahl mit illegalen Einwanderern umgehen würde: „Wir haben eine ganze Menge sehr böser Typen in diesem Land.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



10 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump über seine republikanische Mitbewerberin Carly Fiorina: „Schaut Euch dieses Gesicht an ... Würde jemand für so etwas stimmen? Könnt ihr euch das vorstellen, das hier ist das Gesicht unseres nächsten Präsidenten?“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump zum Kampf gegen die Terrormiliz IS: „Ich weiß mehr über den IS als die Generäle. Glaubt mir. Ich würde die Scheiße aus ihnen herausbomben. Ich würde diese Kerle einfach zusammenbomben.“ (ungefähre Übersetzung) Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump über Fox-News-Moderatorin Megyn Kelly: „Sie fängt an, mir alle möglichen absurden Fragen zu stellen. Man konnte sehen, dass Blut aus ihren Augen kam, Blut aus ihr, woher auch immer.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump über seinen republikanischen Mitbewerber Rand Paul: „Ich habe ihn nie wegen seines Aussehens angegriffen, und glaubt mir, es würde vieles hergeben.“ Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Multi-Milliardär Donald Trump über seine Wahlkampf-Ausgaben: „Ich brauche kein Geld von irgendeinem. Ich brauche die Lobbyisten nicht. Ich brauche die Spender nicht. Das ist mir egal. Ich bin wirklich reich.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



15 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump über den russischen Präsidenten: „Ich glaube, ich würde mich sehr gut mit Wladimir Putin verstehen. Glaube ich einfach.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump auf Twitter über die Auszeichnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel als „Person des Jahres“ 2015 des Magazins „Time“: „Sie haben die Person gewählt, die Deutschland ruiniert.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Donald Trump über den republikanischen Senator John McCain, der während des Vietnamkriegs fünf Jahre in Kriegsgefangenschaft war: „Er ist kein Kriegsheld. Er war ein Kriegsheld, weil er gefangen genommen wurde. Ich mag Leute, die nicht gefangen genommen wurden.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Der 69-Jährige ist sich in der Regel keiner Schuld bewusst: „Ich glaube, sich zu entschuldigen ist eine großartige Sache, aber du musst etwas falsch gemacht haben. Ich werde mich ganz klar entschuldigen, irgendwann in einer hoffentlich weit entfernten Zukunft. Wenn ich jemals etwas falsch gemacht habe.“ Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 19 Donald Trumps schlimmste Sprüche Eine Entschuldigung darf man demnach wohl auch nicht für diese Aussage erwarten: „Hillary will den zweiten Verfassungszusatz abschaffen. Wirklich abschaffen. Falls sie es schafft, ihre Richter auszuwählen, kann man nichts dagegen machen. Obwohl, vielleicht können ja die Verfechter des Zweiten Verfassungszusatzes etwas tun, ich weiß ja auch nicht.“ Von Kritikern wurde der Satz so verstanden, dass Trump über einen Attentat auf Hillary Clinton fabulierte. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Man kann den Menschen alles weißmachen, steht sinngemäß in einem seiner Bücher, man muss es nur oft genug wiederholen. Daher die „Mexiko! Mexiko!“-Rufe, wenn Trump auf seinen Veranstaltungen fragte, wer für den von ihm propagierten Bau einer Mauer an der Süd-Grenze bezahle. Darum die lynchjustizhysterischen „Sperrt sie ein! Sperrt sie ein!“-Chöre, wenn Trump versprach, dass er Hillary Clinton hinter Gitter stecken werde. Maulheldentum? Spätfeudalistische Allmacht? Er müsste jetzt liefern.

Mal Pro, mal Contra

Zwischen 1999 und 2012 wechselte Donald Trump fünf Mal die Parteizugehörigkeit, war mal für, mal gegen Abtreibung, mal für und gegen die Homo-Ehe, mal für und gegen den Irak-Krieg. Donald Trump ist ein wandelndes Pro, das nach Belieben zum Contra wird. „Man muss unberechenbar bleiben“, sagt er.

Sein Versprechen, Amerika durch die Brille eines Terminator-ähnlichen Unternehmers zu führen und so wieder „great“ zu machen, hat Stirnrunzeln bis Atemnot ausgelöst. Nicht nur bei drei Millionen Staatsbediensteten und 1,5 Millionen Militärangehörigen, die sich fragen, wann es für sie wohl heißt: Du bist gefeuert!

„Alles ist verhandelbar.“

Meint er es ernst mit den tiefen Einschnitten in den öffentlichen Sektor? Niemand weiß es. Trumps politische Positionen sind so fließend, dass man sie in Gefäßen aufbewahren muss.

Einreise-Verbot für Muslime? Abschiebung von elf Millionen Illegalen? Strafzölle für US-Firmen, die im Ausland produzieren? Eine Art Bezahlschranke für Nato-Mitglieder? In Trumps eigenen Worten: „Alles ist verhandelbar.“

Ab heute hört die Welt genau zu

Aber mit wem? Seine Regierungsmannschaft hat keine Konturen. Weil niemand von Rang und Namen für ihn arbeiten will. Bis heute gibt es außer Versprechungen im Glückskeks-Format keinen einzigen politischen Plan, der dem Kongress zur Abstimmung vorgelegt werden könnte. Bis auf den: Alles muss weg, wo Obama draufsteht.

Als Donald Trump einmal gefragt wurde, wen er in außenpolitischen Dingen am häufigsten konsultiere, hofften die Parteioberen inständig auf Namen wie Henry Kissinger. Nichts da. „Ich spreche als erstes mit mir. Ich habe einen sehr guten Kopf und schon vieles gesagt“, sagte der neue Präsident Amerikas.

Ab heute hört die ganze Welt sehr genau zu, wenn sich Donald Trump im Oval Office mit sich selbst berät.