Cottbus Bundespräsident Joachim Gauck wird heute zu einem Gedenken an die Opfer der Pogromnacht in Cottbus erwartet. Gemeinsam mit Ministerpräsident Dietmar Woidke will er einen Kranz niederlegen - an dem Ort, an dem damals die Synagoge zerstört wurde. Weitere Veranstaltungen sind in ganz Berlin und Brandenburg geplant.

