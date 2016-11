Washington Donald Trump hat bei den Präsidentschaftswahlen in den USA nach Vorhersagen der Sender NBC und ABC den Bundesstaat Ohio gewonnen. Der Republikaner hatte in dem wichtigen "Swing State" - also Wechselwählerstaat - auch in den Umfragen vor der Wahl vorn gelegen.

