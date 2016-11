Clinton bedankt sich bereits bei ihrem Team

New York Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat sich angesichts eines äußerst knappen Rennens bei ihren Mitarbeitern bedankt. "Dieses Team hat sehr viel, auf das es stolz sein kann", schrieb die 69-Jährige im Kurznachrichtendienst Twitter. "Was auch immer heute Nacht passiert, ich danke Euch für alles." Gute Ergebnisse in Florida, North Carolina und Michigan sorgen dafür, dass US-Medien dem Republikaner Donald Trump inzwischen deutlich bessere Siegchancen als zu Beginn des Wahlabends einräumen.

