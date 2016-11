Keine Einigung auf Klimaschutzplan

Berlin Die Bundesregierung hat sich am Abend nicht auf einen Klimaschutzplan verständigt. Damit kann das Konzept von Umweltministerin Barbara Hendricks nicht wie geplant morgen im Kabinett verabschiedet werden. Das erfuhr die dpa aus Regierungskreisen. Zuletzt hatte es aus Verhandlungskreisen geheißen, dass vor allem Passagen zur Braunkohle noch umstritten seien. Hendricks will mit dem Klimaschutzplan Deutschlands Weg in eine annähernd klimaneutrale Zukunft vorzeichnen. Der Auftrag dazu kommt aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD.

