Viele Tote bei Luftangriffen auf Rebellengebiete in Syrien

Damaskus Mindestens 20 Menschen, unter ihnen auch einige Kinder, sind bei Luftangriffen auf Rebellengebiete in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens getötet worden. Nach Angaben von Menschenrechtsbeobachtern wurden Ziele in Barabo und Chan Scheichun getroffen. Unter den Toten seien sieben Kinder und zwei Schwangere, hieß es. Die Beobachter gingen in der Mitteilung nicht darauf ein, ob russische Kampfjets oder Flugzeuge des Regimes die Angriffe geflogen hatten.