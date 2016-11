Grünen-Chef Cem Özdemir: „An mir scheitert Rot-Grün-Rot nicht“

Misstöne prägen die Szene vor dem Grünen-Parteitag, der am Freitag in Münster beginnt. Parteichef Cem Özdemir, der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl werden will, ärgert sich über den anhaltenden Streit um die Vermögensbesteuerung – und den Protest gegen den Auftritt von Daimler-Chef Dieter...