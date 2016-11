Netz von IS-Anwerbern zerschlagen - Top-Islamist gefasst

Berlin Die Sicherheitsbehörden haben in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen fünf mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz IS in Deutschland festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Freiwillige für den Islamischen Staat rekrutiert zu haben. Unter ihnen ist auch der 32 Jahre alte Iraker Abu Walaa, der als prägende Figur der einflussreichen Islamisten-Szene in Hildesheim gilt. Innenminister de Maizière wertete die Verhaftungen als "wichtigen Erfolg". Zwei der fünf Männer wurden in Untersuchungshaft genommen, die drei anderen Verdächtigen sollen morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

