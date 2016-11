Frank-Walter Steinmeier weist Ankaras Vorwurf der Terror-Beihilfe zurück

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat Vorwürfe der türkischen Regierung zurückgewiesen, wonach Deutschland die verbotene Kurdische Arbeiterpartei (PKK) unterstützt. „Ich glaube, auch in Ankara weiß man, dass das Gegenteil richtig ist“, sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin. Die PKK und...