Auswärtiges Amt: Asyl in Deutschland für verfolgte Türken

Istanbul Angesichts der Verhaftungen von Journalisten und Oppositionsabgeordneten in der Türkei wachsen die Spannungen zwischen Berlin und Ankara. Das Auswärtige Amt wies ausdrücklich darauf hin, dass politisch Verfolgte in Deutschland Asyl beantragen könnten. "Alle kritischen Geister in der Türkei sollen wissen, dass die Bundesregierung ihnen solidarisch beisteht", sagte Staatsminister Michael Roth der Zeitung "Die Welt". Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kritisierte, Deutschland sei das Land, das "Terroristen" aus der Türkei am stärksten unterstütze.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder