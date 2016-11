Hillary Clinton hat gewählt

New York US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat in New York gewählt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem früheren Präsidenten Bill Clinton, gab sie in ihrem Wahllokal in Chappaqua kurz nach 8 Uhr morgens Ortszeit ihre Stimme ab - unter dem Beifall vieler Schaulustiger. "So viele Menschen bauen auf den Ausgang der Wahl heute", sagte Clinton dem Sender CNN. "Ich tue das Beste, was ich kann." Clinton war damit die erste Frau einer der beiden großen Parteien, die sich selbst als Präsidentin wählte.

