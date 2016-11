Achteinhalb Jahre Haft für Mitglied von IS-Terrormiliz

Frankfurt/Main Wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat und Kriegsverbrechen ist ein 30 Jahre alter Syrien-Kämpfer in Frankfurt zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt entsprach damit dem Strafantrag der Bundesanwaltschaft. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte zwischen September 2013 und Februar 2014 am bewaffneten Kampf in Syrien aktiv beteiligt und dabei dem IS auch als Mitglied angehört hatte.

