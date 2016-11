Kretschmann strebt Amt des Bundespräsidenten nicht an

Stuttgart Im Poker um die Kandidatur für das Bundespräsidentenamt hält sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann weiter bedeckt. "Dass mein Name im Gespräch ist, ehrt mich natürlich. Aber ich strebe dieses Amt nicht an", bekräftigte der 68-Jährige in Stuttgart. Er sei als Ministerpräsident gewählt, die Legislaturperiode dauere bekanntlich fünf Jahre. "Das ist ein Amt, das ich gern ausführe und das ich auch ausfülle. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich da durchaus gebraucht werde."