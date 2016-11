IS nimmt bei Kämpfen um Mossul fast 300 Menschen als Geiseln

Die Extremistenmiliz Islamischer Staat hat nach UN-Erkenntnissen in der Nähe der irakischen Großstadt Mossul 295 Geiseln genommen. Bei ihnen handele sich um frühere Mitglieder der Sicherheitskräfte, erklärte UN-Menschenrechtssprecherin Ravina Shamdasani am Dienstag in Genf. Demnach zwangen die...