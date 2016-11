Washington Die US-Präsidentschaftswahl läuft, die Entscheidung ist knapper als erwartet. Die Staaten Ohio und Florida gehen an Donald Trump.

Es ist eine Wahl, so spannend wie lange nicht mehr, nach einem Wahlkampf so schmutzig wie selten, mit Kandidaten so unbeliebt wie nie: Republikaner Donald Trump und Demokratin Hillary Clinton haben Aussicht auf die Stimmen der nötigen 270 Wahlmänner.

Wer macht das Rennen, welche absurden Dinge passieren auf den letzten Metern noch, wie funktioniert das Wahlsystem? Wir tragen Wichtiges und Kurioses zusammen und erklären.