Es war eine Wahl, so spannend wie lange nicht mehr, nach einem Wahlkampf so schmutzig wie selten, mit Kandidaten so unbeliebt wie nie: Republikaner Donald Trump gegen Demokratin Hillary Clinton. Am Ende siegte Trump. Und schlägt ungewohnte Töne an.

