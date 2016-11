Live-Blog zu US-Wahlen 2016:Auch Donald Trump hat sein Stimme abgegeben

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat in New York seine Stimme abgegeben. Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Washington Die Präsidentschaftswahl in den USA läuft – und drei Mini-Wahlbezirke haben schon auszählen dürfen. Trump liegt dort insgesamt vorne.

Es ist eine Wahl, so spannend wie lange nicht mehr, nach einem Wahlkampf so schmutzig wie selten mit Kandidaten so unbeliebt wie nie: Republikaner Donald Trump und Demokratin Hillary Clinton sind die beiden Kandidaten, die Aussicht auf die nötigen 270 Wahlmänner haben. Wer macht das Rennen, welche absurden Dinge passieren auf den letzten Metern noch, wie funktioniert das Wahlsystem? Wir tragen Wichtiges und Kurioses zusammen und erklären.