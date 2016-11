Clinton feiert umjubeltes Wahlkampffinale in Philadelphia

Philadelphia Hillary Clinton hat mit einem rauschenden Fest in Philadelphia ihr großes Wahlkampffinale gefeiert. An historischer Stätte, wo 1776 die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten verlesen wurde, schwor die demokratische Präsidentschaftskandidatin ihre Anhänger mit eindringlichen Worten auf den Wahltag ein. Neben ihrem Ehemann und Ex-Präsident Bill Clinton und ihrer Tochter Chelsea war auch Präsident Barack Obama mit First Lady Michelle gekommen. Musikalisch umrahmten Jon Bon Jovi und Bruce Springsteen die Abschlussveranstaltung.