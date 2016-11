Wahltag in den USA - Clinton oder Trump

Washington Nach einem beispiellos harten Wahlkampf entscheiden die USA heute darüber, wer ihr nächster Präsident wird. In der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton könnte zum ersten Mal in der Geschichte eine Frau ins Weiße Haus einziehen. Der demokratischen Kandidatin steht für die Partei der Republikaner Donald Trump gegenüber, ein New Yorker Milliardär und Unternehmer ohne politische Erfahrung. Clinton geht als Favoritin in die Abstimmung. Ein Ergebnis wird nach deutscher Zeit voraussichtlich am frühen Mittwochmorgen vorliegen.

