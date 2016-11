US-Wahlzettel: Von Kondom-Pflicht bis Marihuana-Freigabe

Wenn der Souverän schon einmal sein Kreuzchen machen darf, dann aber bitte richtig. Neben den zentralen Ereignissen – Weißes Haus, Kongress – sorgen am 8. November in Dutzenden Bundesstaaten teils kuriose Sachfragen für Selbstgesprächsstoff an den Wahlurnen. Das Spektrum reicht vom Recht auf Angeln...