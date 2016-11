Hooligans greifen Sachsens Grünen-Chef an

Leipzig Sachsens Grünen-Chef Jürgen Kasek will nach einem Hooligan-Angriff in einem Zug Anzeige erstatten. Das kündigte Kasek am Morgen in Leipzig an. Der Grünen-Chef war nach eigenen Angaben gestern in einem Zug in Naumburg von Hooligans des Fußballclubs Lokomotive Leipzig attackiert worden. Es gehe ihm soweit gut, er werde aber zu einem Arzt gehen. Der Regionalzug sei voll mit ihm zum Teil bekannten Leipziger Hooligans gewesen. Als er mit drei Begleitern eingestiegen sei, sei er sofort erkannt worden.

