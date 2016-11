Clinton geht mit Vorsprung ins Wahlfinale

Washington Die US-Demokratin Hillary Clinton geht als Favoritin ins Wahlkampffinale - aber einen Sieg über ihren republikanischen Rivalen Donald Trump am 8. November hat sie nicht sicher in der Tasche. Möglichen neuen Rückenwind erhielt Clinton durch die Mitteilung der Bundespolizei FBI, nach der auch eine zweite Runde von Ermittlungen in der E-Mail-Affäre keine Anhaltspunkte für kriminelles Verhalten ergeben hat. Viele Experten bezweifelten aber, dass sich das in dieser späten Wahlkampfphase noch in einem deutlichen Stimmenschub widerspiegeln wird.

