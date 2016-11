EKD setzt Jahrestagung in Magdeburg fort

Magdeburg Mit Beratungen zur Zukunft Europas setzt die Evangelische Kirche in Deutschland heute ihre Jahrestagung in Magdeburg fort. Das Kirchenparlament berät über ein Grundsatzpapier, in dem zu einem Europa des Friedens, der Aussöhnung und der Gerechtigkeit aufgerufen wird. Außerdem geht es bei der bis Mittwoch dauernden Tagung der Synode um innerkirchliche Reformen. Als Dachorganisation vertritt die EKD die rund 22,3 Millionen evangelischen Christen in Deutschland.

