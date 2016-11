Deutscher Afghanistan-General fordert mehr Zeit

Berlin Der Leiter des deutschen Einsatzkontingents für die Afghanistan-Mission "Resolute Support", Brigadegeneral Hartmut Renk, hat mehr Zeit für den deutschen Bundeswehr-Einsatz am Hindukusch gefordert. "Wir dürfen uns nach 15 Jahren nicht umschauen und erwarten, dass hier alles perfekt funktioniert", sagte er der "Bild am Sonntag". Wenn man so einen Einsatz anfange, müsse man einen langen Atem haben und nicht nur in militärischen Kategorien denken, fügte Renk hinzu.

