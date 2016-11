Sicherheitsalarm bei Trump-Auftritt in Nevada

Reno Sicherheitsalarm im US-Wahlkampfendspurt: Beamte des Secret Service haben den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump am Abend in Nevada wegen einer mutmaßlichen Bedrohung während seiner Rede von der Bühne gebracht. Danach kam es zu einem Handgemenge in der Nähe des Rednerpults. Im Fernsehen waren Bilder eines Mannes zu sehen, der von Sicherheitsbeamten abgeführt wurde. Trump kam wenige Minuten später auf die Bühne zurück. Hintergründe des Vorfalles in der Stadt Reno wurden zunächst nicht bekannt.

