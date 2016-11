Polizisten in Sachsen unter Reichsbürger-Verdacht

Berlin Auch in Sachsen stehen Polizisten unter Verdacht, in Kontakt mit sogenannten Reichsbürgern zu stehen. Es liefen Ermittlungen gegen drei Polizisten, die "möglicherweise Verbindungen zu den "Reichsbürgern" haben", sagte Ministerpräsident Stanislaw Tillich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werde es harte Konsequenzen geben. Die sogenannten "Reichsbürger" erkennen die staatliche Ordnung der Bundesrepublik nicht an. Zuletzt hatte einer von ihnen in Bayern vier Polizisten mit Schüssen verletzt, einen von ihnen tödlich.

