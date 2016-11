EKD-Synode berät über Zukunft Europas und Kirchenreformen

Magdeburg Die Evangelische Kirche in Deutschland kommt von heute an zu ihrer Jahrestagung in Magdeburg zusammen. Das Kirchenparlament berät unter anderem über die Reform der Kirche sowie die Zukunft Europas. In einer Resolution will die Kirche zu einem Europa des Friedens, der Aussöhnung und der Gerechtigkeit aufrufen sowie gegen Ausgrenzung, Extremismus und Fremdenhass Position beziehen. Desogenannten Synode gehören 120 Kirchenparlamentarier aus den 20 evangelischen Landeskirchen an. Als Dachorganisation vertritt die EKD die rund 22,3 Millionen evangelischen Christen in Deutschland.

