Koalitionsspitzen suchen Gauck-Nachfolger

Berlin Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD treffen sich am Nachmittag im Berliner Kanzleramt, um erneut über die Suche nach einem Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck zu beraten. Ob es einen gemeinsamen Kandidaten der Koalitionsparteien geben kann, scheint allerdings ungewiss. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hatte sich vor zwei Wochen in der "Bild"-Zeitung für seinen Parteifreund Frank-Walter Steinmeier stark gemacht. Seither erfuhr der Außenminister viel Zustimmung für eine Kandidatur innerhalb der SPD, aber zum Teil auch in der Opposition.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder