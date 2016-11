Zehntausende Israelis erinnern in Tel Aviv an Rabin-Mord

Tel Aviv Zehntausende Israelis haben sich am Abend in Tel Aviv im Gedenken an den 1995 ermordeten Ministerpräsidenten Izchak Rabin versammelt. Oppositionsführer Izchak Herzog warf Regierungschef Benjamin Netanjahu bei einer Ansprache auf dem Rabin-Platz vor, dieser habe "der Demokratie den Krieg erklärt". David Bitan, ein prominenter Vertreter von Netanjahus rechts-religiöser Koalition, hatte zuvor für eine Kontroverse gesorgt, als er sagte, Rabins Tod sei "kein politischer Mord" gewesen. Ein jüdischer Fanatiker hatte Rabin im November 1995 erschossen.