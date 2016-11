Irakische Armee nimmt Stadt südlich von Mossul ein

Nach dem Vorstoß in die Ostteile Mossuls machen die irakischen Streitkräfte auch an der Front im Süden der IS-Hochburg Fortschritte. Die Truppen nahmen am Samstag die Stadt Hammam al-Alil etwa 15 Kilometer südlich von Mossul von der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) ein, berichtete der Chef der...