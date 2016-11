Kurden rufen in Köln zum Widerstand gegen Erdogan auf

Köln Mehrere tausend Kurden haben sich in Köln zu einer Demonstration gegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan versammelt. Die Kundgebung richtete sich besonders gegen die Festnahmen führender kurdischer Politiker in der Nacht zum Freitag. Die Veranstalter der Kurden-Demo in Köln erwarten bis zu 15 000 Teilnehmer. Hunderte Polizisten sind im Einsatz. Viele Demonstranten schwenkten Fahnen mit dem Bild des inhaftierten Führers der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan.