Union laut "Spiegel" für höheres Rentenalter

Berlin Kurz vor dem Rentengipfel der Koalition gibt es neuen Streit um eine Anhebung des Rentenalters. Die Union plant nach einem Bericht des "Spiegel" einen neuen Vorstoß für längeres Arbeiten: Sie will demnach der SPD in der Koalitionsrunde am Dienstag vorschlagen, das Renteneintrittsalter künftig an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Auch CSU-Chef Horst Seehofer äußerte laut "Spiegel" grundsätzlich Sympathie dafür. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Christine Lambrecht, wandte sich strikt dagegen.

