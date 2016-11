CSU positioniert sich mit neuem Programm Mitte-Rechts

München Die CSU zieht mit einem neuen Grundsatzprogramm ins Wahljahr 2017 und schärft damit ihr konservatives Profil in der Auseinandersetzung mit der AfD. Beim Parteitag in München wurde das Programm einstimmig angenommen. In dem Papier mit dem Titel "Die Ordnung" erteilt die CSU einer multikulturellen Gesellschaft eine Absage. Erstmals genauer erklärt wird die Leitkultur als "gelebter Grundkonsens in unserem Land". Die CSU untermauert ihre Forderung nach einer Obergrenze für die Zuwanderung.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder