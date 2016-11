Union will das Rentenalter an die Lebenserwartung koppeln

In der Debatte um künftige Reformschritte bei der Rente plant die Union nach einem Bericht des „Spiegels“ einen Vorstoß für längeres Arbeiten. Sie wolle der SPD in einer Koalitionsrunde am Dienstag vorschlagen, das Renteneintrittsalter künftig an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Diesen...